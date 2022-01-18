​Судья расплакался после матча «Милана» из-за своей ошибки, Ибрагимович его успокаивал

Молодой арбитр Марко Серра может быть дисквалифицирован после допущенной грубой ошибки во вторничном матче итальянской Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2). Серра не позволил «Милану» реализовать преимущество, дав свисток о фоле, хотя Жуниор Мессьяс уже наносил результативный удар.

Как сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera, после игры Марко Серра был шокирован и даже расплакался. По данным источника, главного арбитра в подтрибунном помещении успокаивал Златан Ибрагимович и ещё четыре-пять футболистов «Милана».

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после игры заявил, что судья принёс извинения.