Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи выздоровел от коронавируса

20 Января 2022 • 16:26 Комментировать (1)
Милан
...
Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи выздоровел от коронавируса. Об этом «бьянконери» сообщили на своём официальном сайте. Ранее 10 января валлиец сдал позитивный тест на коронавирус.

«Аарон Ремзи сдал отрицательный тест на COVID-19. Игрок здоров и больше не нуждается в том, чтобы находиться на самоизоляции», – сообщается в официальном заявлении клуба.

Отметим, ранее появлялись слухи о том, что «Ювентус» намерен любыми способами избавиться от Ремзи в январе. Игрок занимает седьмую строчку в зарплатной ведомости клуба, при этом сидя в глубоком запасе. Среди заинтересованных клубов в трансфере валлийца отмечались такие клубы, как «Ньюкасл» и «Рома».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
AlessandroDP
20 Января 2022 в 16:57
Но пока до дома добрался, получил мышечную усталость и выбил еще на месяц...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
17:22 · Италия. Серия А
«Милан» включил владельцев в переговоры по Ботману
16:49 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Ювентуса» обвинил Бонуччи и Моуринью в плохом отношении к судьям 2
16:40 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» не расторгнет контракт с Кокориным – названа причина слухи
16:26 · Италия. Серия А
Ремзи выздоровел от коронавируса 1
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в трансфере де Лихта
15:37 · Италия. Серия А
Президент Итальянской Федерации Футбола расстроен переходом Инсинье в «Торонто» 1
14:52 · Италия. Серия А
Дибала высмеял Куадрадо в «Инстаграме» 1 фото
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Ромы»
14:45 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес о Пиоли: «Он вселил в меня уверенность, благодаря нему я счастлив в «Милане» 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
​В Италии вспомнили, как Роналду уехал со стадиона после замены 1
13:43 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» будет играть на правах аренды в Серии А официально
12:58 · Италия. Серия А
​Мертенс: «Возможно, я больше не нужен «Наполи»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ вступил в переговоры по трансферу Ремзи
11:24 · Италия. Серия А
«Сампдория» объявила о назначении нового главного тренера официально
09:58 · Италия. Кубок
​Хоакин Корреа расплакался из-за травмы
Все новости
Рекомендуем