Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи выздоровел от коронавируса. Об этом «бьянконери» сообщили на своём официальном сайте. Ранее 10 января валлиец сдал позитивный тест на коронавирус.

«Аарон Ремзи сдал отрицательный тест на COVID-19. Игрок здоров и больше не нуждается в том, чтобы находиться на самоизоляции», – сообщается в официальном заявлении клуба.

Отметим, ранее появлялись слухи о том, что «Ювентус» намерен любыми способами избавиться от Ремзи в январе. Игрок занимает седьмую строчку в зарплатной ведомости клуба, при этом сидя в глубоком запасе. Среди заинтересованных клубов в трансфере валлийца отмечались такие клубы, как «Ньюкасл» и «Рома».