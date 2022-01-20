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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала высмеял Куадрадо в «Инстаграме» фото

20 Января 2022 • 14:52 Комментировать (1)
Милан
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Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Во вторник «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счётом 4:1 и пробился в четвертьфинал Кубка Италии. За кубковые матчи не начисляются очки, но Хуан Куадрадо на своей страничке в «Инстаграме» разместил «сториз», на которой, среди прочего, написал «+3». Колумбиец спровоцировал шутки о том, что он даже не понимал, в каком турнире играет, думая, что это игра чемпионата.

Своего одноклубника высмеял даже Пауло Дибала. Аргентинец сделал репост публикации Хуана Куадрадо с вопросом, «+3 чего?».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 23 января. Соперником туринской команды в чемпионате Италии будет «Милан». Если «старая синьора» победит, то у Хуана Куадрадо будет законный повод написать «+3» в социальных сетях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо Пауло Дибала
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
20 Января 2022 в 14:59
Квадрат тролил Дибалу))) Типа +3 лимона проси к зарплате)
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