Во вторник «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счётом 4:1 и пробился в четвертьфинал Кубка Италии. За кубковые матчи не начисляются очки, но Хуан Куадрадо на своей страничке в «Инстаграме» разместил «сториз», на которой, среди прочего, написал «+3». Колумбиец спровоцировал шутки о том, что он даже не понимал, в каком турнире играет, думая, что это игра чемпионата.

Своего одноклубника высмеял даже Пауло Дибала. Аргентинец сделал репост публикации Хуана Куадрадо с вопросом, «+3 чего?».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 23 января. Соперником туринской команды в чемпионате Италии будет «Милан». Если «старая синьора» победит, то у Хуана Куадрадо будет законный повод написать «+3» в социальных сетях.