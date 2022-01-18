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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» разочарован в Дибале

18 Января 2022 • 22:07 Комментировать
Ювентус
2:0
Удинезе
окончен

Последние события вызывают напряжение у руководства «Ювентуса», поскольку полузащитник Пауло Дибала отказался праздновать свой гол в ворота «Удинезе» в субботу, вместо этого пристально глядя на директоров на трибунах.

Президента клуба Андреа Аньелли не было на стадионе, так как у него был положительный результат на COVID-19, но он смотрел игру по телевизору.

По данным Tuttosport, и он, и его двоюродный брат Джон Элканн, председатель и генеральный директор Exor, холдинговой компании, владеющей клубом, не были впечатлены поведением нападающего и считают, что оно не подходит будущему лидеру команды.

«Ювентус» возобновит переговоры о контракте с Дибалой в феврале, но многие клубы по всей Европе нацелились на 28-летнего форварда, включая «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Барселону».

Фаворитом в гонке за аргентинца является миланский «Интер». Как сообщает Corriere della Sera, «нерадзурри» уже подготовили экономический план, чтобы подписать нападающего летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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