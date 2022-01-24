Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри удовлетворен итогами матча с «Миланом», в котором его команде удалось набрать очко. «Ювентус» остался в семи очках позади конкурента и Аллегри считает, что такой гандикап можно будет отыграть до конца сезона.

- Учитывая то, как все начиналось, я доволен нынешней классификацией. Мы сохранили отставание в семь очков от «Милана», хотя могли отстать до десяти очков, и ничья мне кажется самым справедливым итогом встречи. В последней части сезона надо будет действовать решительнее, сегодня нам не хватало решительности у штрафной площади соперника. Плохое состояние поля помешало таким игрокам, как Дибала, зато отлично сыграл Ругани, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

С 42-мя очками после 23 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.