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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри удовлетворен итогами матча с «Миланом»

24 Января 2022 • 06:11 Комментировать (1)
Милан
0:0
Ювентус
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри удовлетворен итогами матча с «Миланом», в котором его команде удалось набрать очко. «Ювентус» остался в семи очках позади конкурента и Аллегри считает, что такой гандикап можно будет отыграть до конца сезона.

- Учитывая то, как все начиналось, я доволен нынешней классификацией. Мы сохранили отставание в семь очков от «Милана», хотя могли отстать до десяти очков, и ничья мне кажется самым справедливым итогом встречи. В последней части сезона надо будет действовать решительнее, сегодня нам не хватало решительности у штрафной площади соперника. Плохое состояние поля помешало таким игрокам, как Дибала, зато отлично сыграл Ругани, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

С 42-мя очками после 23 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
24 Января 2022 в 07:11
Мы с Аллегри кажется разные матчи смотрели.
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