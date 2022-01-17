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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» раздумывает над трансфером Дзаньоло

17 Января 2022 • 19:24 Комментировать
Эмполи
...
Рома
4.05 4.00 1.80
23.01 20:00

Туринский «Ювентус» следующим летом может приобрести полузащитника «Ромы» Николу Дзаньоло. «Старая синьора» рассматривает итальянца в качестве возможной замены Пауло Дибале, контракт которого истекает в конце сезона.

По сообщениям Football Italia, руководство клуба не успеет приобрести Дзаньоло до конца зимнего трансферного окна, поэтому, в случае ухода Дибалы, «бьянконери» активизируют свои попытки ближайшим летом.

В свою очередь «Рома» надеется продлить контракт с Дзаньоло, который истекает летом 2024 года. Переговоры по новому соглашению продолжатся в феврале, но на фоне слухов о переходе в «Ювентус», футболист вполне может отказаться его подписывать.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло
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