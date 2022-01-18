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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса» раскритиковал Дибалу

18 Января 2022 • 22:15 Комментировать
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

Мы уже сообщали о том, что Алессио Таккинарди, бывший футболист «Ювентуса», пристально следит за тем, что происходит в любимой команде. Таккинарди переживает за родной клуб, вследствие чего, разумеется, критикует некоторых игроков нынешнего состава. В частности, полузащитника Пауло Дибалу.

 - Да, «Юве» буксует, но это взаимный процесс, потому что Дибала тоже не выступает на своем уровне. В последние годы он вообще редко был на уровне. Он говорит, что не должен никому ничего доказывать, но это совсем не так. Ему пора сыграть на должном уровне и что-то показать, надо разобраться в себе, капитаны команды должны быть из особого теста, - считает Таккинарди, слова которого приводит juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессио Таккинарди Пауло Дибала
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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