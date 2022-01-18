Экс-игрок «Ювентуса» раскритиковал Дибалу

Мы уже сообщали о том, что Алессио Таккинарди, бывший футболист «Ювентуса», пристально следит за тем, что происходит в любимой команде. Таккинарди переживает за родной клуб, вследствие чего, разумеется, критикует некоторых игроков нынешнего состава. В частности, полузащитника Пауло Дибалу.

- Да, «Юве» буксует, но это взаимный процесс, потому что Дибала тоже не выступает на своем уровне. В последние годы он вообще редко был на уровне. Он говорит, что не должен никому ничего доказывать, но это совсем не так. Ему пора сыграть на должном уровне и что-то показать, надо разобраться в себе, капитаны команды должны быть из особого теста, - считает Таккинарди, слова которого приводит juvenews.eu.