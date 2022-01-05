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Чемпионат Италии. Серия А

Сделка с Романьоли буксует - «Милан» присматривает альтернативные варианты

05 Января 2022 • 21:04 Комментировать
Милан
...
Рома
2.00 3.75 3.75
Через 22 ч. 18 мин.

«Милан» хотел бы сохранить в составе своего капитана Алессио Романьоли, предложив его агенту Мино Райоле трехлетнее соглашение, по которому футболист будет получать 3,5 млн евро ежегодно. Однако однозначного ответа руководство клуба пока что не получило, а потому «россонери» присматривают альтернативные варианты.

В качестве возможной замены рассматривается Максим Эстев из «Монпелье», который оценивается примерно в 5 млн евро. Рослый Эстев является одним из основных игроков своего клуба, а также выступает за сборную Франции U-20.

Другим вариантом, сообщает Сalciomercato, может стать другой 19-летний игрок - Маттиа Вити из «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессио Романьоли
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МИЛАН РОМА
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