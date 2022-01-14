Кьезу прооперируют в Австрии

Уже на следующей неделе нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза будет прооперирован в австрийском Иннсбруке, хирургической интервенции подвергнется его левое колено. Кьеза получил тяжелую травму в воскресном матче против «Ромы». «Ювентус» совершил эффектный камбэк, но при этом потерял своего лидера.

Операция будет проведена в клинике Hochrum, а проведет ее профессор Кристиан Финк. В прошлом он уже оперировал таких футболистов, как Николо Дзаньоло, Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Восстановление же Кьезы в любом случае займет не менее шести месяцев, даже при самом благоприятном исходе операции.