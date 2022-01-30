«Рубин» ничего не получит за трансфер Азмуна в «Байер»

Как оказалось, «Рубин» не получит никаких денег от продажи нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер». При переходе в питерский клуб стороны включили в сделку пункты, согласно которым казанцы могли рассчитывать на свой процент (20%), но указанные условия не были выполнены. То есть, футболист не достиг определенных успехов за время выступлений в Питере.

Такими сведениями у себя в телеграм-канале поделился журналист Влад Зимагулов. Ранее сообщалось, что «Зенит» должен выплатить около 800 тысяч евро «Рубину», так как сумма договора с немцами составила около четырех миллионов евро.

Напомним, что Азмун сможет дебютировать в Бундеслиге за свою новую команду уже в феврале. На место иранца «Зенит» приобрел форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.