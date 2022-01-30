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«Рубин» ничего не получит за трансфер Азмуна в «Байер»

30 Января 2022 • 18:17 Комментировать (4)
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Как оказалось, «Рубин» не получит никаких денег от продажи нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер». При переходе в питерский клуб стороны включили в сделку пункты, согласно которым казанцы могли рассчитывать на свой процент (20%), но указанные условия не были выполнены. То есть, футболист не достиг определенных успехов за время выступлений в Питере.

Такими сведениями у себя в телеграм-канале поделился журналист Влад Зимагулов. Ранее сообщалось, что «Зенит» должен выплатить около 800 тысяч евро «Рубину», так как сумма договора с немцами составила около четырех миллионов евро.

Напомним, что Азмун сможет дебютировать в Бундеслиге за свою новую команду уже в феврале. На место иранца «Зенит» приобрел форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022
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ЗЕНИТ РУБИН
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
wertygaz
30 Января 2022 в 18:50
Есть суд... если российский против Питера не пойдет, есть и Спортивный Арбитражный суд... если есть пункт в контракте то вперед...
Zenituwka
30 Января 2022 в 19:30
Если не выполнены условия, то и выплата не полагается. Написано же.
wertygaz
30 Января 2022 в 19:33
Футболист не достиг успехов, он что чемпионом мира должен был стать играя за Зенит. В Германию взяли не за успехи?
Дмитрий Ватрас
30 Января 2022 в 19:36

Речь может идти о количестве сыгранных матчей, забитых голов, трофеях и других возможных опциях, но точной информации о договоре пока нет. По крайне мере, так преимущественно устроены подобные выплаты

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