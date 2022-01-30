Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович все же может до конца зимнего трансферно окна сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что серб принял решение остаться в Казани и тренироваться с молодежной командой после конфликта с руководством клуба.

Впрочем, как уверяет «Спорт-Экспресс», интерес к сербу снова проявляет «Арсенал». Также отмечается, что последнюю неделю Деспотович провел в Туле, где на данный момент проживает его беременная жена.

К слову, форварда сватали и в другие коллективы российской Премьер-лиги, но до конкретики дело так и не дошло. В частности, подобный вариант рассматривал московский ЦСКА.