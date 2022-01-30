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Деспотович расторг контракт с «Рубином» и получил статус свободного агента официально

30 Января 2022 • 19:41 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

«Рубин» и нападающий Джордже Деспотович досрочно прекратили сотрудничество – стороны договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. Напомним, что причиной этому стал конфликт игрока с руководством клуба, после чего его отстранили от основной команды.

Несмотря на желание серба остаться в Казани до конца сезона и тренироваться с дублем, он получил статус свободного агента. Теперь форвард наверняка займется активными поисками нового клуба.

Ранее интерес к Деспотовичу приписывали со стороны московского ЦСКА и сербских коллективов, а в воскресенье появились слухи о возможном переходе в тульский «Арсенал».  

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Рубин Джордже Деспотович
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