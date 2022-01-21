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В «Зените» рассказали, действительно ли «Бёрнли» ведёт переговоры по Азмуну

21 Января 2022 • 20:06 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

В пятницу появилась информация, что «Бёрнли» вышел на представителей «Зенита» с целью обсудить возможный трансфер нападающего Сердара Азмуна. По предварительным данным, аутсайдер АПЛ готов был выложить за иранца около десяти миллионов евро.

Правда, эти слухи опроверг генеральный директор питерского клуба Александр Медведев. В разговоре с «РБ Спорт» чиновник заверил, что «Зенит» не ведёт переговоры с «Бёрнли».

К слову, помимо английской команды, Азмуна связывают еще и с «Миланом», «Лионом», «Байером» и «Ювентусом». Ближе всех к оформлению сделки были французы, которые уже якобы согласовали с игроком условия личного контракта, но не смогли договориться с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бёрнли Сердар Азмун
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