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«Зенит» хочет уже сейчас отпустить Азмуна в «Байер», чтобы потратить вырученные деньги на немедленный трансфер Юри Алберто слухи

29 Января 2022 • 21:39 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

«Зенит» в конечном итоге решил до конца января отпустить нападающего Сердара Азмуна в «Байер», с которым иранец ранее заключил предварительный контракт. Причина этому – желание питерского клуба немедленно оформить подписание 20-летнего форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», действующий чемпион РПЛ запросит у «Байера» пять миллионов евро за переход Азмуна. Эти деньги должны покрыть разницу в стоимости трансфера Алберто – стороны изначально договорились о сумме в 17 миллионов евро, но для оформления сделки зимой бразильский клуб просит 24 миллиона с учетом различных бонусов.

Согласно источнику, конец этой истории будет известен в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун Интернасьонал Юри Алберто
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