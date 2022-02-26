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Кварацхелия: «Беседуем со Слуцким минимум дважды в неделю, многому учусь у него»

26 Февраля 2022 • 17:29 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.60 10.00
28.02 19:00

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался об отношениях с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Грузинский легионер отметил, что регулярно беседует со Слуцким, который старается добиваться максимального прогресса в уровне игры Кварацхелии, а также даёт ценные советы по поводу того, как реагировать на провокации со стороны оппонентов.

«Я всегда внимательно его слушаю и многому учусь у него. Он говорит мне, что соперники часто не брезгуют умышленно бить меня по ногам, пытаются провоцировать, и я должен быть готов к этому. Мы с ним беседуем как минимум дважды за неделю, и я постоянно учусь у него чему-то новому», – приводит слова Хвичи Кварацхелии пресс-служба «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Хвича Кварацхелия
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