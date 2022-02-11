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Семак заявил, что новичку «Зенита» Юри Алберто стоит прибавить в плане реализации моментов

11 Февраля 2022 • 21:05 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими мыслями касательно уровня новичка команды Юри Алберто. 20-летний бразильский форвард был приобретен зимой с целью заменить ушедшего Сердара Азмуна, но наставник питерцев уже успел рассмотреть некоторые недостатки в игре футболиста.

«Он молодой игрок, а это влияет в плане адаптации. У него есть много хороших качеств. Алберто нужно прибавить в реализации, и со временем у него все будет хорошо» - прокомментировал Семак в разговоре с пресс-службой клуба.

При этом российский специалист добавил, что Алберто очень удачно находит моменты для открываний. По словам Семака, бразилец правильно выбирает позиции в нужных для этого ситуаций.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Юри Алберто
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