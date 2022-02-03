Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» минимально одолел «Митьюлланд» в контрольной встрече благодаря голу Алипа

03 Февраля 2022 • 20:14 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Питерский «Зенит» на тренировочных сборах добыл победу над датским «Митьюлландом» в контрольной встрече, которая проходила в рамках дружеского турнира Atlantic Cup. Единственный гол в матче забил казахский защитник Нуралы Алип, на данный момент находящийся в российском клубе на просмотре.

Также добавим, что это уже третья победа подопечных Сергея Семака подряд. Ранее «Зенит» не оставил шансов «Эмирейтсу» (3:0) и «Жилине (5:0). Свой следующий поединок питерцы проведут 10 февраля, в соперниках – «Копенгаген».

Во вторую половину сезона «Зенит» войдет в качестве лидера внутреннего первенства. Отрыв от идущего вторым «Динамо» составляет два очка.

Видеотрансляция матча Зенит - Рубин

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3(список)Источник 4

Протокол игры  
Зенит0:0Рубин
28 февраля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Митьюлланд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
20:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой прокомментировал обязательный FanID для участников матча
20:52 · Россия. Премьер-лига
С «Химок» был снят запрет на регистрацию игроков и тут же наложен новый
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он не поймёт ничего»: Депутат Малинкович в грубой форме прошёлся по трансферной политике «Зенита» 4
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» минимально одолел «Митьюлланд» в контрольной встрече благодаря голу Алипа
19:52 · Россия. Премьер-лига
РПЛ получит генерального спонсора-букмекера 1
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Каттани назвал приоритет стратегии «Спартака»
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обновил заявку на еврокубки
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Локомотива» выступили против Fan ID
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Митьюлланд» - 1:0 (закончен)
16:11 · Россия. Премьер-лига
У Акинфеева лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Воронин: «На красный цвет в «Динамо» всегда было табу»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Адамов рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Монарёв: «По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трёх игр» эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ попросила игроков не комментировать введение «паспорта болельщика» 2
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять» 2
Все новости
Рекомендуем