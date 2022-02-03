«Зенит» минимально одолел «Митьюлланд» в контрольной встрече благодаря голу Алипа

Питерский «Зенит» на тренировочных сборах добыл победу над датским «Митьюлландом» в контрольной встрече, которая проходила в рамках дружеского турнира Atlantic Cup. Единственный гол в матче забил казахский защитник Нуралы Алип, на данный момент находящийся в российском клубе на просмотре.

Также добавим, что это уже третья победа подопечных Сергея Семака подряд. Ранее «Зенит» не оставил шансов «Эмирейтсу» (3:0) и «Жилине (5:0). Свой следующий поединок питерцы проведут 10 февраля, в соперниках – «Копенгаген».

Во вторую половину сезона «Зенит» войдет в качестве лидера внутреннего первенства. Отрыв от идущего вторым «Динамо» составляет два очка.