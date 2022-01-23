Агент Лунёва похвалил Азмуна за переход в «Байер»

Антон Смирнов, который является агентом бывшего вратаря питерского «Зенита» Андрея Лунёва, похвалил иранского форварда Сердара Азмуна за инициативу перейти в стан леверкузенского «Байера».

«Я очень рад, что Азмун переходит в «Байер». Думаю, Андрюха обрадуется. Сердару будет проще и легче с Андреем, он ему поможет на первых порах. И Андрею будет комфортнее и легче. Все-таки столько лет они вместе играли в одном клуб», – написал Смирнов у себя в телеграм-канале.

Напомним, что ранее было официально объявлено о том, что Сердар Азмун станет футболистом «Байера» с июня 2022 года. Остаток сезона игрок проведёт в «Зените».