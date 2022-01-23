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Агент Лунёва похвалил Азмуна за переход в «Байер»

23 Января 2022 • 00:25 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Антон Смирнов, который является агентом бывшего вратаря питерского «Зенита» Андрея Лунёва, похвалил иранского форварда Сердара Азмуна за инициативу перейти в стан леверкузенского «Байера».

«Я очень рад, что Азмун переходит в «Байер». Думаю, Андрюха обрадуется. Сердару будет проще и легче с Андреем, он ему поможет на первых порах. И Андрею будет комфортнее и легче. Все-таки столько лет они вместе играли в одном клуб», – написал Смирнов у себя в телеграм-канале.

Напомним, что ранее было официально объявлено о том, что Сердар Азмун станет футболистом «Байера» с июня 2022 года. Остаток сезона игрок проведёт в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Антон Смирнов
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