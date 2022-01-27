«Зенит» занялся поисками замены для Ракицкого, приоритет – футболисты из Бундеслиги

По всей видимости, в «Зените» уже сейчас начали готовиться к возможному уходу лидера коллектива Ярослава Ракицкого. По информации немецкой прессы, питерский клуб ведет активные поиски левоногого центрального защитника в Бундеслиге.

Такими сведениями у себя на страницах поделилось издание Kicker. Напомним, что действующий чемпион РПЛ до сих пор не начал с украинцем переговоры касательно пролонгации, а агент футболиста намекнул на прекращение сотрудничества.

За «Зенит» Ракицкий выступает с 2019 года – с того времени 33-летний игрок является ключевой фигурой в тактических построениях главного тренера команды Сергея Семака.