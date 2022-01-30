«Зенит» будет выплачивать сумму за трансфер Юри Алберто частями

В воскресенье «Зенит» огласил о приобретении молодого бразильского форварда Юри Алберто. Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев рассказал о схеме сделки с бывшей командой футболиста? «Интернасьоналем».

Специалист подтвердил, что основная сумма трансфера близка к 17 миллионам евро. Еще часть средств может быть направленf в «Интернасьонал» в качестве бонусов за достижение форвардом определенных спортивных показателей.

Помимо этого, «Зенит» не будет платить все деньги за переход сразу. «Средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».