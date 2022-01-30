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«Зенит» будет выплачивать сумму за трансфер Юри Алберто частями

30 Января 2022 • 21:26 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

В воскресенье «Зенит» огласил о приобретении молодого бразильского форварда Юри Алберто. Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев рассказал о схеме сделки с бывшей командой футболиста? «Интернасьоналем».

Специалист подтвердил, что основная сумма трансфера близка к 17 миллионам евро. Еще часть средств может быть направленf в «Интернасьонал» в качестве бонусов за достижение форвардом определенных спортивных показателей.

Помимо этого, «Зенит» не будет платить все деньги за переход сразу. «Средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто
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