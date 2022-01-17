Гол Оздоева в ворота «Челси» – лучший в первой половине сезона по версии болельщиков «Зенита»

Болельщики петербургского «Зенита» признали гол Магомеда Оздоева в ворота «Челси» – лучшим мячом команды в первой половине сезона 2021/22. Напомним, что благодаря этому голу «Зенит» на последних минутах сравнял счёт в домашнем матче против «Челси», который закончился вничью 3:3.

Отметим, что по итогам группового этапа «сине-бело-голубые» заняли третье место в группе и вышли в 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии петербургскому клубу предстоит сыграть против испанского «Бетиса».

Первый матч пройдёт 17 февраля на «Зенит Арене» в 19:45. Ответная встреча состоится спустя неделю 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в 22:00.