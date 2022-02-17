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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новобранец «Зенита» признал, что учится у Дзюбы

17 Февраля 2022 • 00:58 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Перешедший в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в начале января 26-летний Иван Сергеев сперва рассматривался аналитиками как замена для Артёма Дзюбы, но, судя по всему, они будут сотрудничать в одной команде. Сергеев уважает своего нового партнера по команде, считая, что он сможет многому научиться у него.

- Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит, - приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России для «Зенита» возобновится 28 февраля матчем с «Рубином», он пройдет в рамках девятнадцатого тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Иван Сергеев
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