Новобранец «Зенита» признал, что учится у Дзюбы

Перешедший в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в начале января 26-летний Иван Сергеев сперва рассматривался аналитиками как замена для Артёма Дзюбы, но, судя по всему, они будут сотрудничать в одной команде. Сергеев уважает своего нового партнера по команде, считая, что он сможет многому научиться у него.

- Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит, - приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России для «Зенита» возобновится 28 февраля матчем с «Рубином», он пройдет в рамках девятнадцатого тура РПЛ.