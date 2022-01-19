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«Зенит» хочет купить бразильского форварда за 20 млн евро

19 Января 2022 • 22:20 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Юри Алберто, 20-летний нападающий бразильского «Интернасьоналя», может перейти в питерский «Зенит». Как сообщает Globo Esporte, питерский клуб готов выложить за перспективного нападающего (им интересовались также «Милан», «Манчестер Сити» и «Арсенал») до 20 миллионов евро. При этом его трансферная стоимость по приложению Transfermarkt оценивается в несколько меньше - 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Юри Алберто отличился уже двенадцать раз, плюс отдал три голевые передачи. Правда, и провел он уже 33 матча, так как в Бразилии совсем другое сезонное расписание, нежели в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
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