«Зенит» хочет купить бразильского форварда за 20 млн евро

Юри Алберто, 20-летний нападающий бразильского «Интернасьоналя», может перейти в питерский «Зенит». Как сообщает Globo Esporte, питерский клуб готов выложить за перспективного нападающего (им интересовались также «Милан», «Манчестер Сити» и «Арсенал») до 20 миллионов евро. При этом его трансферная стоимость по приложению Transfermarkt оценивается в несколько меньше - 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Юри Алберто отличился уже двенадцать раз, плюс отдал три голевые передачи. Правда, и провел он уже 33 матча, так как в Бразилии совсем другое сезонное расписание, нежели в Европе.