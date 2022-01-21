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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев определился с игровым номером в «Зените»

21 Января 2022 • 20:19 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Свежеприобретенный форвард «Зенита» 26-летний Иван Сергеев будет выступать под номером 33 в составе чемпионов России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Зенита». Сергеев перебрался в стан питерского клуба из самарских «Крыльев Советов».

Ранее футболкой с 33-м номером в «Зените» обладали такие футболисты, как Павел Игнатович, Максим Деменко, Андрей Панюков, Милан Родич, Михаил Козлов и Эрнани. В настоящий момент питерский клуб находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, завтра лидеру российского чемпионата предстоит контрольный матч с болгарским «Ботевом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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