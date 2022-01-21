Сергеев определился с игровым номером в «Зените»

Свежеприобретенный форвард «Зенита» 26-летний Иван Сергеев будет выступать под номером 33 в составе чемпионов России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Зенита». Сергеев перебрался в стан питерского клуба из самарских «Крыльев Советов».

Ранее футболкой с 33-м номером в «Зените» обладали такие футболисты, как Павел Игнатович, Максим Деменко, Андрей Панюков, Милан Родич, Михаил Козлов и Эрнани. В настоящий момент питерский клуб находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, завтра лидеру российского чемпионата предстоит контрольный матч с болгарским «Ботевом».