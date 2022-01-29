«Зенит» готов заплатить на 5 млн евро больше, чтобы получить Юри Алберто уже сейчас

Питерский «Зенит» готов заплатить больше ради того, чтобы заполучить Юри Алберто уже сейчас. Ранее сообщалось, что руководство «Интернасьоналя» не против продажи, но упорно не желает отпускать игрока сейчас, предлагая питерцам подождать до зимы. Сейчас, как сообщает Vozes do Gigante, «Зенит» готов увеличить свое предложение с 20 до 25 миллионов евро, намереваясь получить 20-летнего нападающего уже сейчас.

Скорее всего, это свидетельствует о том, что «Зениту» удалось каким-то образом договориться с леверкузенским «Байером» о немедленной сделке по Азмуну, и у питерцев появились дополнительные деньги - и дополнительная потребность в хорошем нападающем. Правда, стоит заметить, что приложение Transfermarkt оценивает его достаточно скромно на фоне тех денег, что предлагает «Зенит» - 12 миллионов евро.