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Сергеев: «Семак сказал, что нужно забить»

01 Марта 2022 • 00:36 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал об установке, которую ему дал Сергей Семак перед выходом на поле в матче с «Рубином» (3:2). Новобранец питерцев забил победный гол и принёс три очка своему клубу.

«Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили», - цитирует Сергеева пресс-служба «Зенита».

26-летний россиянин перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, сумма сделки по версии авторитетного портала Transfermarkt составила чуть больше двух миллионов евро. Контракт Сергеева с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.23 7.10 14.00
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