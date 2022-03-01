Сергеев: «Семак сказал, что нужно забить»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал об установке, которую ему дал Сергей Семак перед выходом на поле в матче с «Рубином» (3:2). Новобранец питерцев забил победный гол и принёс три очка своему клубу.

«Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили», - цитирует Сергеева пресс-служба «Зенита».

26-летний россиянин перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, сумма сделки по версии авторитетного портала Transfermarkt составила чуть больше двух миллионов евро. Контракт Сергеева с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.