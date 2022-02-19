Хавбек «Зенита» будет защищать цвета казанского «Рубина»

Полузащитник питерского «Зенита» Даниил Кузнецов будет выступать в составе казанского «Рубина». Речь идет о полноценном контракте сроком на четыре года, однако у чемпионов России сохранится возможность выкупить восемнадцатилетнего футболиста обратно. Такой пункт был специально включен в соглашение, сообщает Sport24.

В текущем сезоне Кузнецов чередует выступления в основном составе питерского клуба и в его «дубле». В рамках российской Премьер-лиги он сыграл в четырех матчах, однако не сумел записать на свой счет каких-либо результативных действий. Зато в составе «Зенита-2», выступающего в ФНЛ, Кузнецов сделал две голевые передачи в семи проведенных матчах.