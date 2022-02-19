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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек «Зенита» будет защищать цвета казанского «Рубина»

19 Февраля 2022 • 22:44 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Полузащитник питерского «Зенита» Даниил Кузнецов будет выступать в составе казанского «Рубина». Речь идет о полноценном контракте сроком на четыре года, однако у чемпионов России сохранится возможность выкупить восемнадцатилетнего футболиста обратно. Такой пункт был специально включен в соглашение, сообщает Sport24.

В текущем сезоне Кузнецов чередует выступления в основном составе питерского клуба и в его «дубле». В рамках российской Премьер-лиги он сыграл в четырех матчах, однако не сумел записать на свой счет каких-либо результативных действий. Зато в составе «Зенита-2», выступающего в ФНЛ, Кузнецов сделал две голевые передачи в семи проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Даниил Кузнецов
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