«Команды против нас бьются не на жизнь, а на смерть»: Кузяев назвал причины потери очков «Зенита»

В преддверии второй половины сезона российской Премьер-лиги полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, с какими проблемами столкнулся питерский коллектив осенью, когда нередко терял очки в поединках с явными аутсайдерами.

По словам футболиста, все дело в настрое оппонентов на матчи с действующим чемпионом страны. Также хавбек не исключил, что свою роль играет психология, а именно недооценка соперника.

«Против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки», - заявил Кузяев в разговоре с клубной пресс-службой.