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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Команды против нас бьются не на жизнь, а на смерть»: Кузяев назвал причины потери очков «Зенита»

28 Января 2022 • 21:14 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

В преддверии второй половины сезона российской Премьер-лиги полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, с какими проблемами столкнулся питерский коллектив осенью, когда нередко терял очки в поединках с явными аутсайдерами.

По словам футболиста, все дело в настрое оппонентов на матчи с действующим чемпионом страны. Также хавбек не исключил, что свою роль играет психология, а именно недооценка соперника.

«Против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки», - заявил Кузяев в разговоре с клубной пресс-службой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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