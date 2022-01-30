Стало известно, сколько «Зенит» получил за немедленный трансфер Азмуна в «Байер»

Питерский «Зенит» официально объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в «Байер». Стороны сошлись на условиях немедленного трансфера, чтобы не дожидаться лета.

Таким образом, российскому клубу удалось выручить за своего лидера атак хотя бы какую-то сумму. По информации «РБ Спорт», компенсация за иранца составила четыре миллиона евро с учетом различного вида бонусов.

На место Азмуна «Зенит» уже приобрел нового форварда. Им стал представитель «Интернасьонала» Юри Алберто. По предварительным сведениям, питерцы выкупили 90% прав на бразильца. Игрок уже присоединился к своей новой команде на зимних тренировочных сборах.