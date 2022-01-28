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Азмун: «Я ещё три месяца буду умирать за «Зенит», они хотят со второй командой, я поеду, Господи» видео

28 Января 2022 • 00:17 Комментировать (2)
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на происходящее внутри питерского клуба после того, как он подписал предварительный контракт с «Байером». Во время прямого эфира в «Инстаграме» иранец пообщался с партнером по коллективу Артёмом Дзюбой, находившемся в чате.

«Артёмчик! Я ничего плохо не делал, они там сказали, что я удалил чат. Не знаю, чего они хотят. Я еще три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Они хотят со второй командой, я поеду, Господи», - сказал Азмун.

Примечательно, что Дзюба в ответ на слова форварда отправил следующее сообщение: «Я знаю, это ложь». К слову, ранее появлялась информация о различных возможных санкциях по отношению к игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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ЗЕНИТ РУБИН
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nycolaman
28 Января 2022 в 01:37
Глуповат он, дочь сделал, теперь сбежать хочет и от нее, в тайне от зенита уехал и заключил контракт с байером! В футболе талант, а в голове пусто! Закончит тем, что в Германии суд заставит платить алименты с контракта ( а не позорные 12 т.р., которые он, сейчас, пересылает дочери) и будет сидеть в запасе! А в вспоминать будут, ни как он играл за зенит, а как его Дзюба дзюбил после чемпионства!
Santaclayss
28 Января 2022 в 01:16
Как же щас жопа сгорит у мудаков типа Медведева, хоспади.
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