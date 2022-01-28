Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на происходящее внутри питерского клуба после того, как он подписал предварительный контракт с «Байером». Во время прямого эфира в «Инстаграме» иранец пообщался с партнером по коллективу Артёмом Дзюбой, находившемся в чате.

«Артёмчик! Я ничего плохо не делал, они там сказали, что я удалил чат. Не знаю, чего они хотят. Я еще три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Они хотят со второй командой, я поеду, Господи», - сказал Азмун.

Примечательно, что Дзюба в ответ на слова форварда отправил следующее сообщение: «Я знаю, это ложь». К слову, ранее появлялась информация о различных возможных санкциях по отношению к игроку.