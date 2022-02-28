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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алберто забил первый гол за «Зенит»

28 Февраля 2022 • 20:17 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Сегодня, 28 февраля, «Зенит» в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги принимает на своем поле «Рубин».

На 48-й минуте встречи новобранец «Зенита» Юри Алберто откликнулся на подачу Клаудиньо и головой отправил мяч в сетку ворот «Рубина». Это первый гол для 20-летнего бразильского футболиста за питерский клуб.

На данный момент идёт 51-я минута встречи, «Зенит» впереди со счётом 1:0.

Питерцы купили Алберто у «Интернасьоналя» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила порядка двадцати пяти миллионов евро. Бразилец заключил с «Зенитом» контракт до 30 июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.32 5.90 10.00
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