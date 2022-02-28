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Алип заявил о намерениях повысить свой уровень, чтобы остаться в «Зените» на постоянной основе

28 Февраля 2022 • 14:09 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.32 5.90 10.00
Через 3 ч. 41 мин.

Казахстанский защитник «Кайрата» Нуралы Алип, выступающий в данный момент за «Зенит» по арендному соглашению, заявил о своих намерениях остаться в Санкт-Петербурге на постоянной основе.

«Хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт», – приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита».

Нуралы понимает, чтобы завоевать доверие тренировочного штаба, ему надо усердно работать над повышением своего игрового уровня, развивать слабые стороны. Алип настроен в ближайшее время улучшить свою позиционную игру и первый пас. Также футболисту нужно время, чтобы привыкнуть к модели игры в два центральных защитника. Как бы то ни было, казахстанец обещает выкладываться на все 100%, если главный тренер Сергей Семак даст ему шанс и выпустит на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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ЗЕНИТ РУБИН
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