Червиченко предположил, почему Азмун решил покинуть «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, почему нападающий «Зенита» Сердар Азмун без особых раздумий согласился подписать с немецким «Байером» предварительное соглашение. По мнению эксперта, футболист наверняка хотел принять новый вызов в карьере.

«Тут еще вопрос в психологии. Может, Азмуну просто надоело и в «Зените», и в России. Удерживать человека нельзя, только хуже будет. Потеря денег для «Зенита»? Ну это же всегда лотерея. Можно было продать, когда у него оставалось больше контракта, а может, он травму получил бы», - цитирует Червиченко Sport24.

Само решение иранца вызвало у руководства питерцев неоднозначную реакцию. По предварительной информации, форварда могут сослать в дубль команды и оштрафовать.