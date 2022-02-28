Кварацхелия: «Думаю, мы не заслуживаем места, которое занимаем сейчас»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия считает, что казанский клуб незаслуженно занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«Думаю, мы не заслуживаем места, которое занимаем сейчас. Считаю, что в последних встречах нам не везло. Мы готовимся ко второй части сезона, чтобы попасть в зону еврокубков», - цитирует Кварацхелию пресс-служба «Рубина».

Сегодня, 28 февраля, «Рубин» в гостях играет против «Зенита», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Кварацхелия сыграл семнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.