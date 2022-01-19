Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вот уже четвертый год подряд «Зенит» бьет пенальти чаще всех в РПЛ

19 Января 2022 • 00:30 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Любопытная статистика, которая отчасти отвечает на вопросы о том, почему именно «Зенит» побеждает в чемпионате России и успешнее других клубов выступает на европейской арене. Именно питерский клуб чаще других команд российской Премьер-лиги зарабатывает право на пенальти, что косвенно свидетельствует о более острой, нежели у остальных, атаке.

Согласно исследованию, проведенному международным центром спортивных исследований (CIES), начиная с сезона 2018/19, «Зенит» получает право на пенальти каждые 304 минуты. Вторым в этом топе идет «Краснодар» - 318 минут, затем с заметным отставанием московские «Динамо» и «Спартак» (360 и, соответственно, 374 минуты), «Ахмат» и «Локомотив» (по 389), «Ростов» - 459, ЦСКА - 463, «Уфа» - 572, «Урал» - 642, «Рубин» - 648 и, наконец, тульский «Арсенал» - 694 минуты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пенальти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
00:30 · Россия. Премьер-лига
Вот уже четвертый год подряд «Зенит» бьет пенальти чаще всех в РПЛ
00:13 · Россия. Премьер-лига
Пропускающие первый тренировочный сбор «Динамо» футболисты раньше начнут второй сбор
18 Января
23:46 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» больше не планируют расставаться с игроками текущей зимой
23:27 · Россия. ФНЛ
«Балтика» соблазнила полузащитника «Урала»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль – о начале сборов: «Вижу, что игроки сильно соскучились по футболу»
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» перехватили у ЦСКА Главчича
20:56 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов» 2
20:20 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли слухи о переходе Мурики в ЦСКА
19:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» назвал первых соперников на зимних сборах
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин сказал, что у него нет одежды красного цвета – в сети появилось его детское фото в футболке «Спартака» 2 фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Сильянов временно переходит из «Локомотива» в «Ростов»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Федун не беспокоится за «Спартак», несмотря на обострение в ОАЭ
18:21 · Россия. Премьер-лига
Милонов опасается, что России не дадут провести Евро-2032 2
17:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Черышева высказался по поводу слухов о переговорах со «Спартаком»
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев приедет на сбор «Спартака» в ближайшее время
Все новости
Рекомендуем