Вот уже четвертый год подряд «Зенит» бьет пенальти чаще всех в РПЛ

Любопытная статистика, которая отчасти отвечает на вопросы о том, почему именно «Зенит» побеждает в чемпионате России и успешнее других клубов выступает на европейской арене. Именно питерский клуб чаще других команд российской Премьер-лиги зарабатывает право на пенальти, что косвенно свидетельствует о более острой, нежели у остальных, атаке.

Согласно исследованию, проведенному международным центром спортивных исследований (CIES), начиная с сезона 2018/19, «Зенит» получает право на пенальти каждые 304 минуты. Вторым в этом топе идет «Краснодар» - 318 минут, затем с заметным отставанием московские «Динамо» и «Спартак» (360 и, соответственно, 374 минуты), «Ахмат» и «Локомотив» (по 389), «Ростов» - 459, ЦСКА - 463, «Уфа» - 572, «Урал» - 642, «Рубин» - 648 и, наконец, тульский «Арсенал» - 694 минуты.