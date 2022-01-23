Наумов: «Если Азмун не нарушал закон, то я не понимаю претензий «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением касательно слухов о возможных санкциях в отношении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна – в воскресенье появилась информация, что иранца могут сослать в дубль после подписания предварительного соглашения с «Байером».

«Есть такой закон, что за полгода до истечения контракта футболист имеет право начать переговоры с любым клубом, если он не подписал контракт с тем клубом, в котором он играет. Есть такое положение, это зафиксировано в регламентах соревнований. Если Азмун этот закон не нарушил, то я не понимаю претензий «Зенита», - цитирует специалиста Rusfootball.info.

Также Наумов подчеркнул, что случившаяся ситуация является ошибкой менеджмента питерцев. По его словам, руководству стоило гораздо раньше договариваться с форвардом о пролонгации, если они хотели сохранить его у себя.