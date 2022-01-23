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Наумов: «Если Азмун не нарушал закон, то я не понимаю претензий «Зенита»

23 Января 2022 • 21:39 Комментировать (1)
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением касательно слухов о возможных санкциях в отношении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна – в воскресенье появилась информация, что иранца могут сослать в дубль после подписания предварительного соглашения с «Байером».

«Есть такой закон, что за полгода до истечения контракта футболист имеет право начать переговоры с любым клубом, если он не подписал контракт с тем клубом, в котором он играет. Есть такое положение, это зафиксировано в регламентах соревнований. Если Азмун этот закон не нарушил, то я не понимаю претензий «Зенита», - цитирует специалиста Rusfootball.info.

Также Наумов подчеркнул, что случившаяся ситуация является ошибкой менеджмента питерцев. По его словам, руководству стоило гораздо раньше договариваться с форвардом о пролонгации, если они хотели сохранить его у себя.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Николай Наумов Сердар Азмун
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ЗЕНИТ РУБИН
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
23 Января 2022 в 21:57
А у нас менеджементвсегда был заторможенный )))Тем не менее, я очень рад что Азмуну удалось вырваться в Европу. Ну а мы ждём Юрика Альберту ))
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