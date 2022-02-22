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Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переезде Оздоева в Ла Лигу

22 Февраля 2022 • 23:07 Комментировать
Зенит
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28.02 19:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о сорвавшемся переходе полузащитника Магомеда Оздоева в «Гранаду» в зимнее трансферное окно. Чиновник заявил, что представитель чемпионата Испании на самом деле не проявлял предметного интереса к футболисту.

«Гранада» не обращалась в «Зенит» по поводу Оздоева», - ответил Медведев в разговоре с «РБ Спорт». Стоит также уточнить, что летом у хавбека истекает срок действия трудового договора.

Согласно предварительным данным, стороны уже начали обсуждения пролонгации нынешнего контракта. В текущем розыгрыше РПЛ Оздоев вышел на поле всего в шести поединках за питерцев – он пропустил длительный отрезок из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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