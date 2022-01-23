Семшов считает, что финансовые возможности «Зенита» позволят купить топового защитника на место Ракицкого

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на информацию о потенциальном уходе из питерской команды защитника Ярослава Ракицкого – украинец пока так и не продлил свой трудовой договор, а переговоры с руководством клуба еще не начаты.

Семшов считает, что потеря Ракицкого станет довольно-таки проблемной для коллектива Сергея Семака, но не катастрофической. «Это основная фигура в «Зените», столп обороны и достаточно квалифицированный игрок, который украшает наш чемпионат. Учесть уровень «Зенита», его финансовые возможности, они смогут приобрести топового защитника», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что срок действия контракта Ракицкого истекает по окончании нынешнего сезона – летом футболист получит статус свободного агента.