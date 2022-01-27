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«Зенит» объявил, что матчи против «Бетиса» и «Рубина» пройдут с 50-процентной заполняемостью

27 Января 2022 • 19:19 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Пресс-служба петербургского «Зенита» заявила о том, что ближайшие официальные домашние матчи команды пройдут при 50-процентной заполняемости трибун. Речь идёт о поединках чемпионата России против казанского «Рубина», а также 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

В заявлении клуба говорится, что они получили специальное разрешение от властей Санкт-Петербурга на проведение матчей при условии, что «Газпром Арена» будет заполнена на 50 процентов.

Отметим, что этим ограничения будут действовать из-за COVID-19. Матч против испанского «Бетиса» пройдёт 17 февраля, тогда как домашняя игра против казанского «Рубина» состоится спустя 11 дней.    

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Газпром Арена
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ЗЕНИТ РУБИН
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