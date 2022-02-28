Лисакович оформил дубль в первом матче за «Рубин» и получил травму

«Рубин» в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги играет на выезде против «Зенита».

На 61-й минуте встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович уверенно реализовал выход на рандеву с голкипером и сократил отставание своей команды. А ещё через шесть минут белорус оформил дубль в своём дебютном матче за казанский клуб и сравнял счёт. На 71-й минуте Лисакович получил мышечную травму, вместо него вышел Герман Онугха.

На данный момент идёт 72-я минута встреча, счёт ничейный 2:2.

Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила чуть больше одного миллиона евро.