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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лисакович оформил дубль в первом матче за «Рубин» и получил травму

28 Февраля 2022 • 20:35 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

«Рубин» в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги играет на выезде против «Зенита».

На 61-й минуте встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович уверенно реализовал выход на рандеву с голкипером и сократил отставание своей команды. А ещё через шесть минут белорус оформил дубль в своём дебютном матче за казанский клуб и сравнял счёт. На 71-й минуте Лисакович получил мышечную травму, вместо него вышел Герман Онугха.

На данный момент идёт 72-я минута встреча, счёт ничейный 2:2.

Лисакович перешёл в «Рубин» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно, сумма трансфера составила чуть больше одного миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Виталий Лисакович
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.32 5.90 10.00
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