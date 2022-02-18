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«Зениту» интересен нападающий «Глазго Рейнджерс» слухи

18 Февраля 2022 • 20:13 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Несмотря на то, что в зимнее трансферное окно «Зенит» подписал двух нападающих на место ушедшего Сердара Азмуна, питерский клуб продолжает поиски новых футболистов для усиления атакующей линии команды.

Журналист Пипе Сьерра поделился информацией, согласно которой представители действующего чемпиона российской Премьер-лиги следят за форвардом «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосом. Отмечается, что шотландский гранд готов отпустить своего лидера за 25 миллионов евро.

Впрочем, приоритетом «Рейнджерс» является продление контракта с колумбийцем. В текущем сезоне 25-летний Морелос забил 17 голов в 33 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Глазго Рейнджерс Альфредо Морелос трансферы футбола - зима 2022
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