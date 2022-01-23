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Смородская: «Нечего бесплатно отпускать Азмуна, если «Байеру» он так нужен – деньги на бочку»

23 Января 2022 • 19:21 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением касательно ситуации вокруг перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер». Напомним, что футболист согласовал с немецким клубом предварительный контракт, за что может быть наказан в расположении питерской команды.

«Зенит» правильно поступает. Нечего бесплатно отпускать футболиста. Если «Байеру» так нужен Азмун – деньги на бочку. Я так продавала Н’Диайе за 4 месяца до конца контракта и получила деньги», - отреагировала Смородская в интервью для «РБ Спорт».

К слову, леверкузенцы еще прошлым летом пытались оформить полноценный трансфер иранца, но тогда им не удалось согласовать финансовые детали сделки с действующим чемпионом России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
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