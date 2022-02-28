Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему решил почистить бутсы Клаудиньо после забитого гола в ворота «Рубина» (3:2).

«Это моя привычка и традиция — когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу», - приводит слова Алберто пресс-служба питерцев.

Сегодняшняя победа позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Трансфер 20-летнего бразильца обошёлся «Зениту» в двадцать пять миллионов евро. Контракт Алберто с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.