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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил отсутствие Тимощука и Ракицкого на матче с «Рубином»

28 Февраля 2022 • 21:36 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого на матче с «Рубином» (3:2).

«Тимощук заехал на базу и у него заболело горло, решили его поберечь. Ракицкий попросил пару выходных, чтобы решить все свои вопросы», - цитирует Семака sport24.

Отметим, что «Зенит», ведя со счётом 2:0, едва не упустил победу, три очка питерцем на последних минутах встречи принёс Сергеев.

После девятнадцати туров подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отрыв от московского «Динамо» составляет два зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Анатолий Тимощук Ярослав Ракицкий
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.32 5.90 10.00
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