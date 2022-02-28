Семак объяснил отсутствие Тимощука и Ракицкого на матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого на матче с «Рубином» (3:2).

«Тимощук заехал на базу и у него заболело горло, решили его поберечь. Ракицкий попросил пару выходных, чтобы решить все свои вопросы», - цитирует Семака sport24.

Отметим, что «Зенит», ведя со счётом 2:0, едва не упустил победу, три очка питерцем на последних минутах встречи принёс Сергеев.

После девятнадцати туров подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отрыв от московского «Динамо» составляет два зачетных балла.