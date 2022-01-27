Игнатьев рассказал, в чём разница между Юри Алберто и другими многомиллионными приобретениями «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое мнение касательно трансфера нападающего Юри Алберто в «Зенит». Напомним, что за 20-летнего форварда питерцы заплатят около 17 миллионов евро.

«Если это вместо Азмуна, если это футболист, демонстрирующий качество игры и стремление получить результат, и он способен дать этот результат, то, наверное, это не худший вариант. Если о Халке и Витселе мы в свое время говорили, что это стоящие игроки, то здесь однозначно трудно сказать», - приводит слова эксперта Rusfootball.info.

Также Игнатьев добавил, что Алберто на данный момент является загадкой. По его словам, оценивать уровень будущего новичка можно будет уже после дебютных матчей в футболке «Зенита», в стан которого игрок, скорее всего, перейдет зимой.