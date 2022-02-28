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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: Слуцкий хорошо знает, как играть против питерского клуба

28 Февраля 2022 • 09:06 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.80 10.00
Через 8 ч. 51 мин.

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего матча между командой из Санкт-Петербурга и казанским «Рубином».

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что у «Рубина» очень грамотная команда, которая доставит подопечным Сергея Семака большие проблемы. Экс-игрок отметил, что Леонид Слуцкий хорошо знает, как играть против «Зенита», так что казанцы вполне могут сыграть от обороны. Стрепетов считает, что для победы клубу из Санкт-Петербурга нужно будет забить быстрый гол.

Напомним, что поединок 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Леонид Слуцкий Российская Премьер-Лига Алексей Стрепетов
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28.02  19:00 Зенит ... Рубин 1.34 5.60 8.80
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