Экс-игрок «Зенита»: Слуцкий хорошо знает, как играть против питерского клуба

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего матча между командой из Санкт-Петербурга и казанским «Рубином».

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что у «Рубина» очень грамотная команда, которая доставит подопечным Сергея Семака большие проблемы. Экс-игрок отметил, что Леонид Слуцкий хорошо знает, как играть против «Зенита», так что казанцы вполне могут сыграть от обороны. Стрепетов считает, что для победы клубу из Санкт-Петербурга нужно будет забить быстрый гол.

Напомним, что поединок 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.