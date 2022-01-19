Сергей Семак удовлетворен итогами первой официальной игры «Зенита» в 2022 году

Сергей Семак, наставник «Зенита», доволен тем, как команда показала себя в первом официальном матче 2022 года. Хотя игра имела статус товарищеской, прошла она достаточно жестко, что и отметил главный тренер чемпионов России. В итоге «Зенит» забил в ворота «Эмирейтс» три безответных мяча.

- Удовлетворен всем. Это первая официальная игра. Главное, что обошлось без травм. Хотя игра была достаточно жесткой. В остальном втягиваемся. Ребята сыграли по 45 минут. Кто-то чуть больше. Хороший матч, - резюмировал Семак, слова которого приводит Sport24.

Сбор начался 13 января, в ходе него «Зениту» предстоят еще два матча - 22 января с болгарским клубом «Ботев» и 25 января со словацкой «Жилиной».