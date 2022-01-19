Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Семак удовлетворен итогами первой официальной игры «Зенита» в 2022 году

19 Января 2022 • 21:05 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Сергей Семак, наставник «Зенита», доволен тем, как команда показала себя в первом официальном матче 2022 года. Хотя игра имела статус товарищеской, прошла она достаточно жестко, что и отметил главный тренер чемпионов России. В итоге «Зенит» забил в ворота «Эмирейтс» три безответных мяча.

 - Удовлетворен всем. Это первая официальная игра. Главное, что обошлось без травм. Хотя игра была достаточно жесткой. В остальном втягиваемся. Ребята сыграли по 45 минут. Кто-то чуть больше. Хороший матч, - резюмировал Семак, слова которого приводит Sport24.

Сбор начался 13 января, в ходе него «Зениту» предстоят еще два матча - 22 января с болгарским клубом «Ботев» и 25 января со словацкой «Жилиной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
21:16 · Россия. Премьер-лига
Айртон остаётся в «Спартаке» до 2026 года
21:05 · Россия. Премьер-лига
Сергей Семак удовлетворен итогами первой официальной игры «Зенита» в 2022 году
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может быть наказан за скандальный пост о Язиджи 3
18:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА удалил скандальное представление Язиджи в социальных сетях
17:38 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов не понимает трансфер Язиджи в ЦСКА
16:45 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Плеа
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет купить Плеа 4
15:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Алжира: «Не сомневаюсь, что Яхья добьётся успехов в России» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Динамо» не уволит Шварца, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
12:55 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о возможном возвращении Мелкадзе
12:27 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова: «Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ» 3
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пока не предлагал Семаку новый контракт 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Наш канал - лучший в мире» 2
02:22 · Россия. ФНЛ
Щербак покинул «Олимп-Долгопрудный»
02:15 · Россия. ФНЛ
Московское «Торпедо» подписало двух форвардов
Все новости
Рекомендуем