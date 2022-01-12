«Рубин» приступил к первым зимним сборам

Вчера, 11 января, казанский «Рубин» официально приступил к первым зимним сборам для подготовки ко второй части сезона.

Футболисты «Рубина» провели первую тренировку, которая носила «втягивающий» характер. Далее казанский клуб будет работать в режиме двухразовых тренировок, сообщает официальный сайт клуба.

Первый зимний сбор у «Рубина» продлится до 23 января. Под конец сбора у команды Леонида Слуцкого запланировано несколько контрольных матчей. 20 января «Рубин» сыграет с воронежским «Факелом», а 23 числа должен состояться матч против «Вислы».