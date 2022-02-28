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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-форвард «Зенита» Радченко: Одоевский заслужил выйти в старте в матче с «Рубином»

28 Февраля 2022 • 10:20 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.80 10.00
Через 7 ч. 24 мин.

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры молодого голкипера питерской команды Даниила Одоевского.

Радченко сказал «РБ-Спорт», что 19-летний российский голкипер заслужил место в стартовом составе в предстоящем матче с «Рубином», так как Даниил отлично сыграл с «Бетисом» и оставил свои ворота в неприкосновенности. Дмитрий отметил, что боссы «Зенита» теперь должны вообще задуматься над тем, а нужно ли им подписывать ещё одного голкипера.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Одоевский ни разу не сыграл в РПЛ. В активе молодого голкипера шесть матчей в ФНЛ-2 за «Зенит-2», в которых Даниил дважды отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Дмитрий Радченко Даниил Одоевский
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