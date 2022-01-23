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«Байер» не будет выкупать контракт Азмуна зимой – «Зенит» требует слишком большую сумму

23 Января 2022 • 23:01 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

После того, как «Байер» договорился с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном о подписании предварительного контракта, начали ходить слухи о возможном полноценном трансфере футболиста в Германию уже в январе.

Впрочем, подобный расклад событий на данный момент является маловероятным. Дело в том, что питерцы требуют слишком огромную сумму за немедленный переход иранского форварда, уверяет авторитетное издание Kicker. Согласно источнику, «Зенит» хочет выручить около десяти миллионов евро.

Как следствие, «Байер» отказался от этой идеи. Азмун присоединится к леверкузенцам в июле, когда вступит в силу его трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
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